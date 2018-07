Um jogo para se reaproximar do G-4

O Grêmio tem um duelo importante na briga pelas primeiras posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois de perder para o Vasco no fim de semana, o Tricolor busca a reabilitação contra o vice-líder São Paulo, hoje, às 19h30min, na Arena, pela 15ª rodada da competição. E para voltar a vencer, o time de Renato Portaluppi terá o retorno de Maicon, garantia de organização tática no meio-campo.

Por conta do grau de dificuldade da partida e da ótima sequência do adversário - que vem de quatro vitórias seguidas no campeonato -, o treinador optou por fazer mistério e não revelou nem mesmo quais foram os jogadores relacionados. Portaluppi também está irritado com parte do elenco após a derrota por 1 a 0 para os cariocas na última rodada mesmo com um jogador a mais durante 60 minutos.

Logo após a derrota, ele disse repetidas vezes que parte do time entrou em campo desligado. No treino de ontem, ele aproveitou ainda o desfalque de quatro atletas e deixou dúvidas no setor defensivo, no meio-campo e no ataque. Ficaram de fora os laterais Bruno Cortez e Léo Moura, o volante Ramiro e o atacante Jael. No entanto, o centroavante deve ser o substituto de André, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Dos ausentes, a única baixa certa é a de Cortez. O lateral-esquerdo, que já atuou pelo São Paulo, sofreu uma lesão muscular contra o Atlético-MG, há duas rodadas. No domingo, ele já havia ficado de fora da derrota para o Vasco por 1 a 0 e ainda não treinou nesta semana. Com isso, Marcelo Oliveira deve seguir como titular - a não ser que Portaluppi opte por colocar Leo Gomes improvisado na posição.

Já Léo Moura e Ramiro devem ter sido poupados da atividade para evitar desgaste ou uma lesão. A boa notícia é que o zagueiro Kannemann se recuperou de uma virose e reforçará o Grêmio nesta quinta-feira. Com isso, o Tricolor deve ter Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira (Leo Gomes); Maicon, Cícero; Ramiro, Luan e Everton; Jael.