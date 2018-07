Seleção - Tite renovou com a CBF para comandar a equipe até a Copa do Mundo de 2022. O acordo foi finalizado ontem e os valores da negociação não foram revelados. Contratado em 2016, o treinador recebe cerca de R$ 600 mil mensais e não deverá ter aumento após o fracasso na Copa da Rússia.

Sul-Americana - Pelos jogos de ida da segunda fase do torneio, hoje, às 19h30min, na Arena da Baixada, o Atlético-PR recebe os uruguaios do Peñarol.

Rússia 2018 - A Fifa anunciou ontem o gol mais bonito do Mundial. O vencedor foi o francês Benjamin Pavard, que marcou na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina, em Kazan, pelas oitavas de final. A finalização superou outros 17 concorrentes em votação aberta ao público no site da entidade. Mais de 3 milhões de pessoas participaram da escolha.

Barcelona - O Ministério Público da Espanha pediu 11 anos de prisão e uma multa de € 59 milhões (R$ 257 milhões) para o ex-presidente do clube, Sandro Rosell, sob a acusação de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O cartola está, atualmente, preso aguardando o julgamento.

Milan - O clube anunciou ontem o brasileiro Leonardo como novo diretor de futebol. Ele volta à equipe italiana após passagens como jogador, dirigente e técnico. A confirmação foi feita um dia depois da demissão de Massimiliano Mirabelli do cargo.

Fórmula 1 - Uma alteração no comando na Force India deve ser o gatilho para uma série de mudanças no mercado de pilotos para a temporada 2019. A escuderia está passando por sérias dificuldades financeiras. Dois norte-americanos surgem como interessados: além do atual patrocinador BWT, o outro seria o bilionário Lawrence Stroll, pai de Lance, que tiraria seu dinheiro da Williams e levaria o filho para a Force India.