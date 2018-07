Sul-Americana - Pelos duelos de ida da segunda fase do torneio, hoje, às 19h30min, no Equador, o Vasco visita a LDU. Já na Arena Fonte Nova, às 21h45min, o Bahia recebe os uruguaios do Cerro.

Santos - Após a negativa de Abel Braga para assumir o Peixe no lugar de Jair Ventura, demitido na segunda-feira, Zé Ricardo, ex-treinador de Flamengo e Vasco, é uma espécie de prioridade do diretor executivo, Ricardo Gomes.

América-MG - Após a equipe entrar pela primeira vez na zona de rebaixamento do Brasileirão, a direção do Coelho anunciou a contratação do técnico Adílson Baptista. Ele substitui Ricardo Drubscky, que havia deixado o cargo de diretor de futebol durante o recesso da Copa do Mundo.

Flamengo - O clube chegou a um acordo com os russos do CSKA e está próximo de anunciar o atacante Vitinho, ex-Inter. O negócio gira na casa dos € 10 milhões (R$ 43 milhões).

Barcelona - Um dia depois da Roma anunciar um acordo com o Bordeaux para ter o atacante brasileiro Malcom, o clube catalão atravessou o negócio e anunciou ontem a contratação do jogador por € 41 milhões (R$ 180 milhões).

Basquete - O Conselho de Administração da Liga Nacional acatou pedido do Caxias do Sul e do Joinville e adiou para o dia 4 de agosto a confirmação dos clubes da 11ª edição do NBB. Quinta colocada na última edição e com melhor média de público, a equipe da Serra corre atrás de patrocinadores.

Tóquio 2020 - A cidade fez festa ontem para marcar o início da contagem regressiva de dois anos para os Jogos Olímpicos. Em cerimônia próxima à Tokyo Skytree, a torre de comunicação mais alta do mundo, o comitê organizador reuniu esportistas, autoridades e as mascotes Miraitowa (olímpica) e Someity (paralímpica).