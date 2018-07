Neymar fica fora da lista de candidatos ao prêmio da Fifa de melhor do mundo

Após críticas sobre seu desempenho na Copa do Mundo, Neymar ficou de fora da listagem final de melhor jogador do mundo elaborada pela Fifa. Pela primeira vez desde 2011, o brasileiro não está no top 10. Ele perdeu a concorrência para Kyilian Mbappé, seu colega de PSG e destaque da França no bicampeonato mundial. Entre os selecionados estão Cristiano Ronaldo (Portugal), Modric (Croácia), Messi (Argentina), Salah (Egito), a dupla De Bruyne e Hazard (Bélgica), a trinca francesa com o jovem Mbappé, Griezmann e Varane, além do artilheiro da Copa, Harry Kane (Inglaterra).

Os nomes escolhidos demonstram o peso das atuações na Rússia para eleger os candidatos. Entre os dez, sete estavam nas semifinais do torneio. Um painel de especialistas foi responsável por selecionar os finalistas - procedimento que se repete nas outras categorias. O prêmio mudou de nome e agora é chamado de The Best (o melhor, em inglês). Tradicionalmente concedido no final do ano, para também considerar a atuação em campeonatos na América do Sul, a Fifa modificou o calendário do prêmio.

O voto de aproximadamente 200 jornalistas terá um peso de 25% no resultado final, assim como o de capitães de seleções. Torcedores poderão votar pela internet, contribuindo com outros 25%. O restante ficará com os técnicos de cada uma das seleções nacionais.

As listas de finalistas serão reduzidas, ainda em data indefinida. Os três melhores de cada categoria estarão na cerimônia de gala marcada para 24 de setembro. Foram considerados os desempenhos dos treinadores entre 3 de julho de 2017 e 15 de julho de 2018.

A Fifa divulgou ainda a lista dos 11 concorrentes ao prêmio de melhor técnico masculino. Tite, da seleção brasileira, ficou de fora. Didier Deschamps, campeão com a França no Mundial da Rússia, está entre os indicados. Outro francês na disputa é Zinedine Zidane, vencedor do troféu em 2017 e tetracampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

A principal surpresa da lista é o técnico da seleção russa, Stanislav Cherchesov. Também estão presentes o treinador da Croácia, Zlatko Dalic, vice-campeão mundial, Roberto Martinez, da Bélgica, e Gareth Southgate, da seleção inglesa. Completam a relação outros dois técnicos do futebol espanhol, Ernesto Valverde (Barcelona) e Diego Simeone (Atlético de Madrid); dois de clubes ingleses, Pep Guardiola (Manchester City) e Jürgen Klopp (Liverpool); além de Massimiliano Allegri, da Juventus, da Itália.

Entre as indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo, a brasileira Marta está na disputa pela 14ª vez e tentará faturar seu sexto troféu. Atualmente defendendo o Orlando Pride, dos EUA, a camisa 10 é a única representante do País na categoria. Já Oswaldo Alvarez, o Vadão, técnico da seleção feminina, foi indicado entre os dez melhores treinadores.