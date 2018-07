Vadão é indicado pela Fifa ao prêmio de melhor técnico do futebol feminino

O técnico da seleção brasileira de futebol feminino, Oswaldo Alvarez, o Vadão, foi indicado nesta terça-feira (24) pela Fifa na lista dos dez finalistas ao prêmio de melhor técnico do futebol feminino. O troféu será entregue em cerimônia realizada em Londres no dia 24 de setembro.

Vencedor do prêmio em 2017, a holandesa Sarina Wiegman, que comanda a seleção de seu país, concorre pela segundo ano consecutiva. A lista ainda conta com outros quatro treinadores de seleções: Alen Stajcic (Austrália), Asako Takakura (Japão), Jorge Vilda (Espanha) e Martina Voss-Tecklenburg (Suíça). Também estão presentes a inglesa Emma Hayes (Chelsea), o alemão Stephan Lerch (Wolfsburg), o inglês Mark Parsons (Portland Thorns) e o francês Reynald Pedros (Lyon).

Os dez nomes foram selecionados por especialistas do mundo inteiro ligados ao futebol feminino, que avaliaram o desempenho dos treinadores entre 7 de agosto de 2017 e 24 de maio de 2018.

Os torcedores também podem votar na escolha do vencedor no site da Fifa. Os votos terão um peso e serão computados junto com o de jornalistas, além de técnicos das seleções e seus respectivos capitães.

Vadão, de 61 anos, está em sua segunda passagem pela seleção brasileira feminina. Primeiro, ele comandou a equipe entre 2014 e 2016. Foi demitido após o quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio. No ano passado, ele esteve presente na lista dos dez melhores técnicos da Fifa, mas não levou o prêmio.

Ainda em 2017, Vadão teve uma rápida passagem pelo time masculino do Guarani e retornou para a equipe do Brasil. Em abril deste ano, o treinador comandou o time na conquista da Copa América em uma campanha com sete vitórias em sete jogos. O título garantiu à seleção brasileira vaga no Mundial Feminino de 2019, na França, e também nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.