Jair Ventura é demitido do Santos

Folhapress

O Santos demitiu nesta segunda-feira (23) o técnico Jair Ventura. Após ser "bancado" pelo presidente José Carlos Peres durante o recesso da Copa do Mundo, o treinador não resistiu no cargo depois de empates contra Palmeiras e Chapecoense.

"A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jair Ventura não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o profissionalismo do técnico durante o tempo em aqui esteve no comando do Peixe"', informou em nota. O treinador tinha contrato com o Santos até o fim desta temporada e receberá uma compressão financeira de um salário por conta rescisão contratual.

Jair soma um dos piores desempenhos de técnicos do Santos deste século. Em 39 jogos, conquistou 14 vitórias. Foram dez empates e 15 derrotas, aproveitamento de 44,4%. O técnico carioca sequer pôde estrear os reforços contratados pela diretoria na paralisação do Campeonato Brasileiro: casos do costarriquenho Bryan Ruiz, o uruguaio Carlos Sánchez e o paraguaio Derlis González.

Com a demissão de Jair Ventura, o Santos corre em busca de treinador no mercado do futebol. O nome de Zé Ricardo, que deixou o Vasco nesta temporada e está desempregado, é o mais cotado para assumir a função. O diretor executivo de futebol do clube, Ricardo Gomes, e o presidente José Carlos Peres, gostam do trabalho do treinador revelado pelo Flamengo.