Morre o treinador gaúcho Beto Campos, aos 54 anos

Morreu nesta segunda-feira (23) o treinador de futebol Beto Campos. Campeão gaúcho comandando o Novo Hamburgo em 2017, Campos faleceu após sofrer um infarto enquanto dormia em sua residência, em Santa Cruz do Sul.

Gilberto Cirilo de Campos tinha 54 anos de idade, grande parte deles dedicados ao futebol do Interior do Rio Grande do Sul. Seu principal feito foi a conquista do Gauchão do ano passado, o primeiro da história do clube do Vale do Sinos.

Um ano antes, o treinador também havia conquistado a Divisão de Acesso do Estadual treinando o Caxias. Seu último clube foi o próprio Novo Hamburgo, que treinou no Gauchão de 2018. Antes de se dedicar às casamatas, Campos também passou por diversos clubes gaúchos como atacante.

Campos deixa dois filhos. O enterro será realizado nesta terça-feira (24) em São Borja, sua terra natal.