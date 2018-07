Com D'Alessandro e Damião relacionados, Inter encara o Ceará

Mesmo mantendo a sequência invicta, que chegou a nove jogos no Brasileirão, o Inter ouviu críticas de parte da torcida pelo mau futebol apresentado no empate contra o Atlético-PR, no meio de semana. Assim, uma vitória diante do lanterna Ceará hoje, às 20h, é importante para afastar desconfianças e manter o Colorado na briga pelo G-4. Relacionados para o jogo, D'Alessandro e Damião podem ser reforços no retorno da equipe ao Beira-Rio. O mistério, porém, deve durar até instantes antes da partida, já que o técnico Odair Hellmann treinou com portões fechados na tarde de ontem.

No trabalho de sábado, o ídolo D'Alessandro treinou normalmente, parecendo recuperado de lesão no tornozelo esquerdo. Se for escalado, o argentino fará sua primeira partida oficial desde o dia 6 de maio, quando o Inter foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0. Damião, por sua vez, está em estágio menos adiantado, já que faz suas primeiras atividades com bola depois de um torcicolo.

Diante dos cearenses, é quase certo o retorno de Patrick, que cumpriu suspensão e deve entrar no meio, com Zeca voltando à lateral direita. O torcedor colorado, porém, pode ter certeza que os reforços Jonatan Álvez e Emerson Santos não estreiam hoje, já que não estão na lista de relacionados. Lucca, suspenso, e Wellington Silva, com dores no tornozelo, também estão fora.

Uma provável escalação conta com Danilo Fernandes; Zeca, Danilo Silva, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro (Rossi) e Nico López; William Pottker.