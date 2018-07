Com um jogador a mais, Grêmio perde para o Vasco no Rio

Vontade de vencer não faltou. Porém, mesmo com um jogador a mais durante quase uma hora, e empilhando atacantes na segunda etapa, faltou organização de jogadas, e o Grêmio acabou amargando uma derrota diante do Vasco, no Rio de Janeiro, por 1 a 0. O resultado tirou o time gaúcho da zona de classificação direta para a Libertadores: com o revés, o Tricolor está estacionado nos 23 pontos, sete a menos que o líder Flamengo, que tem 30.

A ideia, antes do jogo, era aproveitar o embalo da boa vitória contra o Atlético-MG e ganhar gordura, antes da pesada sequência de jogos por três competições, que inicia em agosto. A tarefa, porém, complicou-se logo aos três minutos. Em um cruzamento despretensioso pela esquerda, Andrés Rios antecipou-se a Geromel e bateu na bola de forma esquisita, em uma curva acentuada que acabou encobrindo Marcelo Grohe. Logo em seguida, Andrey chutou de longe e obrigou o goleiro gremista a uma boa defesa. Aos 13, Grohe salvou de novo, quando Yago Pikachu surgiu livre, na cara do gol.

Atordoado, o sistema defensivo tricolor era presa fácil do ataque vascaíno. Por outro lado, a ausência de Maicon pesava, resultando em pouca criatividade e numa sequência improdutiva de chutões.

Aos poucos, porém, o Grêmio foi colocando a cabeça no lugar. E o próprio Vasco encarregou-se de recolocar o Tricolor no jogo de vez: aos 32, o lateral-esquerdo Henrique, que já havia levado cartão por cera técnica, deu carrinho forte em Luan e foi expulso. Buscando aproveitar a superioridade numérica, Renato Portaluppi tirou Marcelo Oliveira, em má partida, para a entrada de Marinho.

Na volta do intervalo, o Grêmio mostrou-se agressivo, empurrando o adversário para dentro do próprio campo. Cícero virou quase um terceiro zagueiro, enquanto o Tricolor chegava sempre com, pelo menos, seis jogadores nos lances de ataque. Indo ainda mais longe na ousadia, Renato tirou dois defensores para colocar Douglas e Jael, jogando o Grêmio de vez para o ataque.

A pressão, porém, não era das mais organizadas. Satisfeito com a magra vitória, o Cruzmaltino formou um ferrolho em frente ao gol de Martín Silva, e faltou serenidade aos gremistas para encontrar espaços. Os minutos se arrastaram de forma melancólica, sem que o time gaúcho conseguisse criar chances claras de gol. Resta ao Grêmio buscar recuperação na quinta-feira, quando recebe o São Paulo, na Arena.