Série B - Jogos válidos pela 16ª rodada. Na sexta-feira, teve Criciúma 2x1 Londrina, Sampaio Corrêa 1x3 Goiás e CSA 0x0 Fortaleza. Partidas de sábado: Juventude 1x0 CRB, Coritiba 2x2 São Bento, Oeste 2x2 Paysandu e Boa Esporte 2x1 Ponte Preta.

Série C - Em partida disputada sábado, o Ypiranga foi derrotado pelo Tombense, em Minas Gerais, por 2 a 0.

Série D - O São José está fora da luta pelo título. Ontem, no Passo D'Areia, o Zequinha venceu o Ferroviário por 2 a 1. Mas o placar foi insuficiente, já que o time cearense havia vencido o confronto anterior por 3 a 1 e, no saldo de gols, garantiu a vaga. O adversário virá do duelo entre Treze-PB e Imperatriz-MA, hoje, às 21h15min.

Aposentadoria - Sandro Meira Ricci, árbitro brasileiro na Copa da Rússia, anunciou que está deixando a atividade. Segundo ele, a decisão decorre de uma promessa feita a familiares.

Rodriguinho - A derrota do Corinthians para o São Paulo, por 3 a 1, acabou sendo a despedida do meia do clube. O Pyramids, do Egito, confirmou no sábado a contratação do jogador, por US$ 6 milhões. O clube egípcio já tinha adquirido, em junho, o passe do ex-palmeirense Keno.

Özil - Com apenas 29 anos, o meia anunciou, nas redes sociais, sua aposentadoria da seleção alemã. O jogador do Arsenal, da Inglaterra, afirmou que se sente perseguido pela Federação Alemã de Futebol e se considera vítima de "racismo e desrespeito", conectados com sua ascendência turca.

Vôlei de praia - A dupla brasileira Thiago e George perdeu na final da etapa três estrelas de

Haiyang, na China, pelo Circuito Mundial. No domingo, eles foram batidos pelos austríacos Robin Seidl e Philipp Waller por 2 sets a 1 (21/10, 23/25 e 8/15).