Inter atinge sua maior série invicta em Brasileiros no formato atual

Folhapress

Ao empatar com o Atlético-PR na última quinta-feira (19), o Internacional atingiu sua maior invencibilidade em Campeonatos Brasileiros sob o formato atual - pontos corridos entre 20 equipes. São nove jogos sem conhecer derrota. A estatística do Inter começou em 12 de maio, com o empate em 0 a 0 com o Grêmio.

Em seguida, vitórias sobre Chapecoense, Corinthians e Vitória, empate com Sport e São Paulo, vitórias sobre Santos e Vasco e novamente empate diante do Atlético-PR. Nove partidas, cinco vitórias, quatro empates.

Em anos anteriores, a marca foi de oito jogos e aconteceu apenas duas vezes. Primeiro em 2006, quando o time então comandado por Abel Braga, que havia vencido a Libertadores e que posteriormente venceria o Mundial de Clubes sobre o Barcelona, venceu sete de oito partidas em série. Superou São Caetano, Fluminense, Ponte Preta, Juventude, Botafogo, Grêmio e Fortaleza. Empatou com Santos. Tudo isso entre 8 de outubro e 19 de novembro, quando perdeu para o Paraná.

Sete anos mais tarde, em 2013, o Inter de Dunga voltou a ficar oito jogos do Brasileirão invicto, mas a campanha passou longe do ideal. Foram seis empates, contra Grêmio, Atlético-PR, Botafogo, Atlético-MG, Goiás e Coritiba, e duas vitórias, sobre Coritiba e Ponte Preta. Tudo aconteceu entre 4 de agosto e 10 de setembro, quando o Colorado foi derrotado pelo Santos.

"Não é sempre que se consegue uma campanha de nove jogos invicto. Ainda mais como uma parada no meio (recesso para disputa da Copa do Mundo), não é sempre que se mantém o mesmo ritmo. Poderíamos ter vencido, mas temos que valorizar este ponto, é sempre difícil fora de casa", disse o vice de futebol, Roberto Melo, após a partida contra o Atlético-PR, empate em 2 a 2.

Houve uma edição do Brasileiro que o Inter permaneceu 12 partidas invicto. Foi em 2005, sob comando de Muricy Ramalho. Na ocasião o Colorado não conheceu derrota diante de Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, Flamengo, Figueirense, Atlético-PR, Fortaleza, Atlético-MG, Fluminense, São Paulo, São Caetano, Vasco. Foram oito vitórias e 4 empates. O jogo contra o Coxa, por sinal, posteriormente foi anulado devido ao escândalo de manipulações de resultados no campeonato e precisou ser disputado novamente. O Inter voltou a vencer.

Porém, naquele ano o Brasileiro, já de pontos corridos, era disputado por 22 times, alterando o formato atual no número de partidas. Com 20 equipes no torneio desde 2006, a marca atual é a maior já vivida pelo Colorado. A chance de quebrar de novo o recorde está marcada para segunda-feira. Às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, o adversário será o Ceará.

Números de invencibilidade do Inter no Brasileiro: