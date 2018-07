'Tênis brasileiro ainda não existe', diz Guga

Folhapress

No encontro nacional das 48 escolas de tênis que gerencia, nesta sexta-feira (20), no Esporte Clube Sírio, o ex-número 1 do mundo e tricampeão de Roland Garros Gustavo Kuerten comentou o momento do tênis brasileiro, atualmente com apenas três jogadores no top 200 do ranking masculino.

Rogério Dutra Silva é o 138º, Thiago Monteiro o 145º e Guilherme Clezar o 192º. No feminino, Beatriz Haddad Maia ocupa a 119ª colocação.

"O tênis brasileiro ainda não existe. Existem os tenistas brasileiros. A Bia está lesionada, a Teliana [Pereira] está tentando voltar. Ainda não temos um cenário de tênis brasileiro. A gente fala de personagens. Os duplistas [Marcelo Melo e Bruno Soares] nos carregam, os outros se viram nos 30, mas o tênis brasileiro não pode ser só isso. Tem que ter dez Thomaz [Bellucci] e dez Thiagos [Monteiro]", afirmou Guga, que ressaltou a importância do investimento na base para criar uma geração mais sólida de tenistas.

Sobre o topo do circuito mundial, Guga vê Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic ainda longe dos momentos finais de suas carreiras.

"Eu não descartaria nenhum deles nos próximos três anos, passando esse ciclo olímpico de Tóquio-2020. O Nadal a gente questionava muito, será que chegava nos 30? Agora a gente imagina se ele vai chegar nos 40. Por incrível que pareça, eles estão jogando cada vez melhor", disse o ex-tenista.