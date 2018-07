Luan evita falar sobre sondagens e saída do Grêmio

Folhapress

Luan segue no radar de vários clubes, mas não quer nem falar sobre a chance de deixar o Grêmio. Nesta terça-feira (17), o meia-atacante afirmou que quer conquistar novos títulos na Arena e não avançou sobre o sonho de atuar na Europa. A fome do camisa 7 não afasta a chance de equipes apresentem propostas nas próximas semanas.

O Zenit, da Rússia, é um dos clubes que estão de olho no jogador. Equipes da Itália e Inglaterra também, mas o Grêmio garante que não recebeu nenhuma oferta até o momento.

"Meu sonho? Meu sonho já tive. Era conquistar um título aqui, pelo Grêmio. Mas não estou satisfeito e quero ganhar mais", disse Luan em entrevista coletiva. "Penso só no Grêmio, em vencer aqui e nas competições que estão por vir", acrescentou na sequência.

O Grêmio tem recebido quase que diariamente contato de intermediários e clubes pedindo informações sobre alguns de seus atletas. Luan está na lista daqueles mais sondados. Aos 25 anos, ele tem contrato até o final de 2020 e no ano passado fechou aumento progressivo de salário. Ou seja, a cada temporada eleva os valores mensais.

Ainda em 2017, Luan recusou duas ofertas do Spartak Moscou e também uma proposta da Sampdoria. À época, o jogador preferiu permanecer no Brasil em busca de títulos no Grêmio e também acalentando o sonho de ser convocado para Copa do Mundo.

Luan é titular do Grêmio desde 2015 e no ano passado foi protagonista na campanha do tri da Libertadores. Na atual temporada, é vice-artilheiro e um dos maiores garçons do elenco.