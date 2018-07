Alisson - Titular da seleção brasileira na Copa da Rússia, o ex-camisa 1 do Inter pode deixar a Roma e ir para o Liverpool. De acordo com o jornal The Guardian, o clube inglês abriu conversa com os italianos e fez uma oferta de € 70 milhões (R$ 315 milhões) pelo jogador.

Taison - O atacante do Shakthar Donetsk, que disputou a Copa da Rússia pelo Brasil, se manifestou ontem após o sequestro-relâmpago de sua mãe, Rosângela Freda, ocorrido na tarde de segunda-feira, em Pelotas. Por meio de um vídeo divulgado por sua assessoria de imprensa, o jogador enalteceu o trabalho da polícia e agradeceu o apoio de todos.

Zico - O Galinho de Quintino está de volta ao futebol japonês. Ontem, o Kashima Antlers, clube pelo qual o camisa 10 encerrou a carreira como jogador, anunciou a contratação do brasileiro para exercer o cargo de diretor técnico até o fim do ano.

Brasileirão - A CBF assinou um acordo com uma das maiores redes de atacado do Brasil até o final de 2019, com possibilidade de prorrogação, para dar nome ao principal campeonato organizado pela entidade. A partir desta 13ª rodada, a competição será chamada de Brasileirão Assai.

Islândia - Após fazer história ao conduzir o país à primeira Copa do Mundo, o técnico Heimir Hallgrimsson deixou o comando da seleção. A Federação Islandesa de Futebol informou ontem que o treinador resolveu abrir mão do cargo em uma decisão pessoal.

Usain Bolt - Dono de oito medalhas de ouro olímpicas no atletismo, o jamaicano será testado durante seis semanas pelo Central Coast Mariners, a partir de agosto, e poderá disputar a próxima temporada pelo clube da primeira divisão do futebol da Austrália.