CBF vende nome do Campeonato Brasileiro para rede atacadista até o final de 2019

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira que assinou um acordo com uma das maiores redes de atacado do Brasil até o final de 2019, com possibilidade de prorrogação, para dar nome ao principal torneio da entidade: o Campeonato Brasileiro. A partir da rodada que começa nesta quarta-feira, a 13.ª, o mais tradicional torneio do país será chamado de Brasileirão Assaí.

"O compromisso é baseado no interesse da empresa em relacionar sua marca ao Brasileirão, uma das competições mais importantes e vitrine de talento para o mundo", disse Gilberto Ratto, diretor de marketing da CBF.

A marca do Assaí Atacadista passa a ser associada ao logo do Brasileirão na divulgação de conteúdos oficiais e nas propriedades comerciais da competição. Também estão sendo estudadas ações nas lojas para ativar a parceria junto aos torcedores.

O Assaí tem 130 lojas em 18 Estados do país, por onde passam aproximadamente 214 milhões de clientes por ano. A rede fechou 2017 com vendas brutas de R$ 20,1 bilhões, em uma expansão de 28% em relação ao ano anterior.