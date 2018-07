Taison agradece apoio após mãe sofrer sequestro-relâmpago

O atacante Taison, ex-Inter, se manifestou nesta terça-feira (17) após o sequestro-relâmpago de sua mãe, Rosângela Freda, ocorrido na tarde de segunda (16), em Pelotas, na região sul do Rio Grande do Sul. Através de um vídeo divulgado por sua assessoria de imprensa, o jogador enalteceu o trabalho da polícia e agradeceu apoio.

"Vim aqui agradecer a Polícia Militar de Pelotas, a Polícia Civil, por ter agido rápido ontem, por ter feito um bom trabalho, agradeço de coração. Queria agradecer a todos vocês pelas mensagens de carinho para minha mãe. Minha mãe está bem, está em casa descansando. Está assustada, o susto foi grande para todos nós. Queria agradecer a todos vocês pelas mensagens, à polícia, muito obrigado, de coração. Um grande abraço", disse o atleta.

A mãe de Taison foi abordada nas proximidades do bairro Navegantes, em Pelotas, onde reside com a família. Um homem simulou a entrega de um buquê de flores para se aproximar dela, empurrou-a para um carro e partiu em sequestro.

A polícia agiu rápido e conseguiu, horas depois, resgatar a vítima na região da Cascata, em Pelotas, quase divisa com a cidade de Canguçu. Rosângela não se feriu e prestou depoimento ainda na segunda. Quatro envolvidos no caso foram detidos. A polícia está atrás de um quinto suspeito, que fugiu do local.

Com 30 anos, Taison é natural de Pelotas, começou no Inter e atualmente defende o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. O jogador, inclusive, mantém trabalho social na cidade, onde ainda residem praticamente todos seus familiares. Quando tem férias, ele sempre visita o bairro onde cresceu e permanece dias por lá.