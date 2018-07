Vasco marca dois, vence Bahia, mas acaba eliminado na Copa do Brasil

O Vasco lutou até o último minuto, mas acabou eliminado da Copa do Brasil. O clube carioca venceu o Bahia pelo placar de 2 a 0 na noite desta segunda-feira, no Estádio São Januário, porém não conseguiu reverter a derrota sofrida em Salvador por 3 a 0, ficando assim de fora da próxima fase da competição nacional.

Com a vaga assegurada nas quartas de final, o Bahia já sabe quem irá enfrentar. O time baiano pega o Palmeiras em data e horário a ser definidos pela CBF. O mando do jogo de ida é da equipe de Enderson Moreira.

O primeiro tempo foi de um time só. Em grande vantagem, o Bahia jogou com o regulamento debaixo do braço e só se defendeu. O Vasco pressionou desde o início, mas só foi superar a marcação rival aos 33 minutos. André Ríos foi derrubado por Nino Paraíba dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Yago Pikachu bateu para fazer 1 a 0.

O Vasco, no entanto, sofreu com lesões. Rafael Galhardo dividiu a bola com Zé Rafael no alto, mas acabou caindo das costas do adversário e dando uma cambalhota até o chão. Ele saiu de maca com muitas dores, mas passa bem. Já Ramon deixou o jogo sentindo um problema na coxa, logo depois.

Os torcedores do time carioca ainda tiveram um primeiro contato com Maxi López, ex-Grêmio e Barcelona, que acompanhou o jogo do camarote e pôde ser visto comemorando o gol de Yago Pikachu.

A etapa complementar começou equilibrada. O Bahia entrou com uma proposta para surpreender no contra-ataque, enquanto que o Vasco foi para cima e entrou de vez no jogo aos 19 minutos. Após cobrança de falta de Yago Pikachu, Andrey mergulhou para colocar a bola no fundo das redes.

Após o gol, o panorama continuou o mesmo. Era ataque contra defesa, mas foi a aparição de um rato - em campo - que acabou atraindo os olhares das câmeras.

As lesões continuaram jogando contra o Vasco. Breno sentiu, mas acabou indo para o sacrifício, acatando a decisão de Jorginho em tirar Wagner para colocar Thiago Galhardo. O time carioca foi para cima, mas, na melhor chance, Pikachu achou Ríos dentro da área. O atacante pegou de primeira, mas mandou para fora.

Antes do apito final, André Ríos deixou o cotovelo no rosto do zagueiro Tiago e acabou expulso. Léo também recebeu vermelho após entrada forte em Pikachu. Com dez de cada lado, o Vasco não conseguiu achar o terceiro gol e acabou eliminado.

Apesar da queda, a torcida aplaudiu o time vascaíno pelo desempenho mostrado em campo, mas alguns deles tumultuaram a saída do Bahia, atirando objetos para dentro de campo. A polícia interveio e impediu uma confusão maior. Um torcedor tentou invadir o campo, mas foi rapidamente retirando pelos seguranças. O técnico Jorginho chamou os jogadores de volta aos gramados e todos juntos pediram calma aos torcedores, ajudando assim a acabar com a confusão.