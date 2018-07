Seleção francesa desembarca com festa em Paris

Um dia após a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em Moscou, e a conquista do bicampeonato mundial na Rússia, os franceses foram aclamados pelo povo em Paris. Griezmann, Mbappé e companhia desfilaram em carro aberto pelas ruas da capital para festejar o título. Cartão-postal parisiense, a avenida Champs-Élysées já estava lotada quatro horas antes da passagem da delegação.

Mbappé foi o mais ovacionado pelo público. Todos queriam mostrar o apoio ao jovem herói da Copa. Impressionou o número de pessoas com a camisa do atacante, visto que sua participação pela seleção começou apenas no ano passado. O craque do PSG retribuiu o carinho autografando bolas para os fãs.

Enquanto os campeões desfilavam, aviões pintavam com fumaça azul, branca e vermelha os céus da capital. Autoridades e jornalistas chamaram a festa de "a maior da história" da França, algo sem precedentes, com mais de 1 milhão de pessoas nas ruas desde domingo. A festa ainda contou com uma calorosa recepção por parte do presidente Emmanuel Macron e da primeira-dama Brigitte.

Mais cedo, no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, foi estendido um tapete vermelho na saída dos jogadores do avião. À frente da fila, o goleiro e capitão Hugo Lloris ergueu a taça e mostrou aos funcionários do aeroporto que organizaram a recepção. Um ônibus com a inscrição "Campeões do mundo" os esperava para levá-los pela cidade.