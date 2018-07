Mãe do jogador Taison é resgatada pela polícia após tentativa de sequestro

A mãe do jogador de futebol Taison, Rosângela Barcellos Freda, foi sequestrada em casa por três homens armados nesta segunda-feira (16). Poucas horas depois, ela foi encontrada sendo retirada do porta-malas do carro dos sequestradores para ser levada a uma casa que iria servir de cativeiro, no bairro Alto da Cruz, zona rural de Pelotas.

De acordo com o jornal Diário Popular, um carro Siena branco parou em frente da casa da Rosângela, que fica no bairro Perret, em Pelotas, para entregar um buquê de flores. Conforme foi dito pelas testemunhas, a encomenda seria para a irmã do jogador. Ao sair pelo portão, quatro homens armados desceram do carro e a renderam.

Uma força-tarefa formada pela Brigada Militar e a Polícia Civil teve início às 15h50min e em pouco tempo depois identificou o veículo dos sequestradores trafegando pela BR-392, em direção ao bairro Cascata. O resgate foi feito por volta das 17h30min. De acordo com a BM Foram detidos dois criminosos e um fugiu. Apesar do choque, Rosangela está bem e não sofreu nenhuma agressão.

Atacante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Taison participou da Seleção Brasileira que disputou a Copa da Rússia. O atleta é natural de Pelotas e iniciou a carreira profissional no Inter.