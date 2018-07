Inter repete time com Zeca no meio e Jonatan Álvez faz primeiro treino

Folhapress

O uruguaio Jonatan Álvez fez seu primeiro treinamento pelo Internacional nesta segunda-feira (16). O jogador chega do Junior de Barranquilla e ainda não foi anunciado ou apresentado, pois depende da documentação enviada pelos colombianos. Em campo, se movimentou junto aos demais jogadores. Já D'Alessandro está prestes a ser totalmente liberado pelos médicos.

O argentino se recupera de um problema no tornozelo esquerdo. Durante a intertemporada em Atibaia, não conseguiu participar das atividades normais. Agora, ainda está sob avaliação médica, mas trabalhou sem qualquer limitação.

Álvez esteve presente nos trabalhos técnicos e táticos. Centralizado, foi último atacante de uma das equipes montadas, sem indicação de titulares. Para jogar, ele depende da oficialização de sua negociação e da publicação do vínculo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Por outro lado, Rodrigo Moledo e Leandro Damião não estiveram em campo. Ambos realizaram atividades especiais na academia.

A segunda parte do trabalho do Internacional mostrou o que Odair Hellmann espera levar a campo no recomeço do Brasileirão, diante do Atlético-PR. Zeca treinou no meio-campo na vaga de Patrick, repetindo o time que fez 3 a 0 no Red Bull Brasil em jogo-treino.

Foi realizado trabalho coletivo com campo 100% utilizado e disposição tática tal qual um jogo. Nele, a equipe foi formada por: Danilo Fernandes; Fabiano, Danilo Silva, Cuesta e Iago; Rodrido Dourado, Zeca, Edenílson, Lucca e Nico López; William Pottker.

Álvez, então, deixou o campo e não participou nem mesmo entre os reservas. Inter e Atlético-PR jogam às 21h (de Brasília) na quinta-feira.