Ágatha e Duda perdem duas vezes e ficam com 4º lugar no vôlei de praia em Gstaad

As brasileiras Ágatha e Duda ficaram com o quarto lugar na etapa de Gstaad do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, elas perderam suas duas partidas na cidade de suíça e terminaram fora do pódio neste evento cinco estrelas - a maior pontuação possível para definir o nível da competição.

O primeiro compromisso do dia foi pelas semifinais em Gstaad. Diante das canadense Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, Ágatha e Duda até começaram bem, mas foram derrotadas por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 14/21, 21/12 e 15/13.

"O jogo poderia ter sido melhor. É muito ruim perder. É claro que queríamos estar na final, mas elas foram melhores que a gente. No primeiro set, nosso saque funcionou muito bem, mas não fez o mesmo efeito nos sets seguintes. Nossa virada de bola também oscilou bastante. Estivemos perto no placar, mas não conseguimos fazer melhor", considerou Ágatha.

Restou, então, a disputa pelo terceiro lugar. E novamente a dupla brasileira acabou batida. Ágatha e Duda caíram para outras canadenses, Bansley e Wilkerson, desta vez por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/13.

Na decisão, as algozes de Ágatha e Duda levaram a melhor novamente. Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes ficaram com o título após derrotarem as alemãs Laboureur e Sude por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 12/21 e 17/15.