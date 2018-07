Com três gols de Pottker, Inter vence último teste da intertemporada

Folhapress

O Internacional venceu por 3 a 0 o jogo-treino disputado contra o Red Bull Brasil, nesta sexta-feira (13), em Atibaia, no último teste dos colorados antes da retomada do Campeonato Brasileiro. William Pottker, com três gols marcados, foi o grande destaque da atividade. O time montado por Odair Hellmann seguiu sem contar com Rodrigo Moledo, D'Alessandro e Leandro Damião, com problemas médicos.

A formação usada pelo Inter manteve a base trabalhada durante os dez dias no interior paulista. Com Fabiano na lateral direita, Zeca se tornando opção no meio-campo e Nico López. Pottker atuou novamente como atacante mais avançado e foi bem. Marcou no primeiro tempo, no início da segunda etapa e fechou o placar antes dos 30 minutos da parte final do jogo-treino.

O Internacional atuou com: Danilo Fernandes; Fabiano (Rossi), Danilo Silva, Victor Cuesta e Iago (Gabriel Dias); Rodrigo Dourado (Charles), Zeca, Edenilson, Nico López (Álvaro) e Lucca; William Pottker (Richard).

Agora, o time gaúcho se prepara para visitar o Atlético-PR na próxima quinta-feira (19), pela 13ª rodada do Brasileiro.