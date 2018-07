Grêmio decide não exercer opção e libera atacante Lucas Poletto

Lucas Poletto não é mais jogador do Grêmio. O clube gaúcho decidiu não exercer a opção de renovação e liberou o atacante. Ele tinha contrato até o final de junho e era alternativa no elenco principal e também no chamado time de transição.

Aos 23 anos, Poletto assinou com o Grêmio no ano passado. A permanência de Lucas Poletto chegou a ser solicitada por Renato Gaúcho. Depois de deixar o Santos, em 2017, ele assinou com o Grêmio até dezembro. Na virada do ano, renovou por mais seis meses com opção de prorrogação por um novo semestre.

Poletto tem no currículo passagem pelas categorias de base de Grêmio e Inter. Também jogou por Figueirense e Santos. Além de um período de estágio no Milan. Em Porto Alegre, ele chegou a marcar um gol. Foi na partida contra o Atlético-GO, pelo Brasileiro do ano passado.