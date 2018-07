Maicon vira baixa no Grêmio para amistoso contra o Corinthians

Folhapress

O Grêmio fará seu principal teste durante o recesso para Copa do Mundo sem Maicon. Neste sábado (7) o tricolor confirmou que o volante está fora do amistoso com o Corinthians. Por outro lado, o time terá Marinho e Douglas como alternativas.

Corinthians e Grêmio se enfrentam no domingo, às 11h (Brasília), em Itaquera.

Maicon já havia ficado fora do jogo-treino do Grêmio na última quinta-feira, contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul. O clube gaúcho apenas informa que o jogador realiza fisioterapia e não detalha maiores detalhes. Sem o camisa 8, Jailson será titular.

A escolha por Jailson, que quase fechou com o Santos, foi revelada no último treino antes da viagem a São Paulo. Na manhã de sábado, Renato Gaúcho trabalhou de forma intensa jogadas ofensivas no CT Presidente Luiz Carvalho. Também exercitou bolas paradas.

Se Maicon está fora, Marinho e Douglas estão dentro. O meia-atacante, contratado ao Changchun Yatai, superou as expectativas e eliminou a necessidade de treinos especiais após um ano e meio na China. Com boa condição física, ele treina normalmente.

Já Douglas está plenamente recuperado e à disposição. O meia ficou 500 dias sem atuar por conta de duas cirurgias no joelho esquerdo, mas já jogou duas vezes com o chamado time de transição e adquiriu ritmo.

Michel, que não trabalhou com bola desde a reapresentação, segue vetado. Madson, Alisson e Hernane também ficaram fora por conta de problemas físicos.