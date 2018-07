Grêmio vê reposição interna e não vai contratar substituto para Arthur

Folhapress

O Grêmio não pretende contratar um substituto para Arthur. Depois do volante se despedir do clube nesta sexta-feira (6), a direção do clube tratou de afirmar que já tem atletas no grupo para repor a ausência.

"Quantas vezes os clubes perdem peças importantes como o Arthur? Depois da Copa do Brasil, perdemos o Walace, que abriu espaço para o Arthur surgir. Nós estamos conversando com o Renato, e nessa posição temos atletas de altíssimo nível. Temos mais de seis jogadores nessa posição e estamos muito bem representados no elenco. Vamos seguir muito fortes na busca dos títulos que temos para disputar", disse o executivo de futebol André Zanotta.

Um dos nomes mais fortemente trabalhados é Matheus Henrique. O jogador se destacou no time B e está integrado ao principal para jogos e treinamentos.

"O Arthur é fruto da metodologia de formação do Grêmio que é feita desde 2010. O Arthur surgiu assim, e certamente com este processo de formação teremos outros jogadores assim. O processo do Grêmio de formação não se interrompe, é contínuo e sempre se formará jogadores com este potencial", afirmou Deco Nascimento, diretor de futebol.

Arthur, conhecedor do grupo gremista, também acredita que não é necessário contratar. O jogador respalda a ideia da direção, que vê o grupo suficiente na posição.

"O Grêmio não é dependente de um jogador, eu ou outro jogador. O Grêmio tem elenco para conquistar títulos com ou sem o Arthur. Eu, conhecendo o vestiário e o grupo, sei que tem peças de reposição, e todos estão preparados e focados para honrar este manto do Grêmio", afirmou.

Grêmio e Barcelona entraram em acordo para ida antecipada do jogador para o clube espanhol. Ele viaja no fim de semana e irá se integrar ao novo elenco.