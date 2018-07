Inspirada, geração belga elimina o Brasil da Copa da Rússia

Paulo Egídio

A Seleção Brasileira está eliminada da Copa do Mundo da Rússia. Em jogo válido pelas quartas de final, nesta sexta-feira (6), o Brasil perdeu para a Bélgica por 2 a 1 e adiou para 2022 o sonho do hexacampeonato mundial. Os gols belgas foram marcados por Fernandinho (contra) e De Bruyne, ainda no primeiro tempo. Renato Augusto descontou na segunda etapa.

Em busca da primeira conquista de Copas em sua história, os belgas enfrentam a França pelas semifinais do torneio na próxima terça-feira (10), às 15h, em São Petersburgo. Mais cedo, o s franceses eliminaram o Uruguai . Com os resultados desta sexta, apenas seleções europeias estão na briga pelo título da Copa da Rússia.

Depois de um primeiro tempo ruim, a seleção reagiu e melhorou na etapa final, principalmente com as entradas de Douglas Costa e Renato Augusto. Mas não foi suficiente. Em partida apagada de Neymar e Gabriel Jesus, as boas tentativas de Marcelo, Firmino e Philippe Coutinho esbarraram na grande atuação da zaga belga, principalmente do goleiro Courtois, que fez pelo menos quatro grandes defesas.

Logo início do jogo, as duas equipes apostaram em marcação alta, para dificultar a saída de bola adversária. Com mais jogadores no meio-campo, o Brasil teve vantagem e começou pressionando a Bélgica. A primeira grande chance brasileira foi aos sete minutos. Em cobrança de escanteio, Miranda aparou e Thiago Silva, na pequena área, desviou de coxa, na trave. Em novo corner, William bateu à meia altura e a bola sobrou para Paulinho, no meio da área, que não conseguiu finalizar.

Apesar dos bons momentos iniciais, logo viria o primeiro baque, também em um escanteio. Aos 12 minutos, no levantamento de Chadli, Gabriel Jesus e Fernandinho subiram juntos. A bola bateu no ombro do volante, que substituiu o suspenso Casemiro, e venceu o goleiro Alisson.

O Brasil tentou responder logo ao gol belga. No lance de saída de bola, Neymar invadiu a área e tocou para Jesus, mas o centroavante não conseguiu concluir. A equipe de Tite, então, passou a ocupar o campo de ataque, e tentar conclusões de fora, com Philippe Coutinho e Marcelo parados pelo goleiro Courtois.

O problema era a ameaça do perigoso contra-ataque adversário. Em um deles, aos 30 minutos, veio o segundo gol. Lukaku avançou pelo meio e tocou para Kevin De Bruyne. O meia soltou a bomba da entrada da área e a bola entrou à direita de Alisson, que nada pôde fazer para evitar o 2 a 0.

Desta vez, o Brasil pareceu sentir o baque. Uma nova oportunidade veio apenas aos 36 minutos, quando Marcelo avançou pela esquerda e bateu cruzado, para boa defesa de Courtois. Logo depois, Coutinho obrigou o arqueiro adversário a se esticar e espalmar para escanteio em chute colocado.

Alisson trabalhou pela primeira vez aos 40 minutos, em cobrança de falta de De Bruyne. Em seguida, Kompany desviou de letra um cruzamento da esquerda, mas o camisa 1 do Brasil encaixou firme. Nos minutos finais do primeiro tempo, a Seleção Brasileira cercou a área belga, mas sem efetividade. Bem postada, a Bélgica mantinha nove jogadores atrás da linha da bola e impedia infiltrações de Neymar, Wiliam e Coutinho.

Na volta do intervalo, Tite sacou Willian e colocou Roberto Firmino no ataque, deslocando Gabriel Jesus para o lado direito. A postura continuou a mesma do primeiro tempo, com a seleção cercando o gol adversário. Novamente, as ações ofensivas foram concentradas na ponta esquerda.

O primeiro avanço, contudo, veio pela direta. Paulinho adentrou a área aos enroscos com a defesa belga e bateu em cima de Courtois. Logo depois, Gabriel Jesus recebeu dentro da área, colocou no meio das pernas de Vertonghen e foi derrubado por Kompany.

O árbitro Mirolad Mazic chegou a marcar o pênalti, mas conferiu o lance no árbitro de vídeo (VAR) e anulou a penalidade. Logo depois, o camisa 9 foi substituído por Douglas Costa.

A Bélgica assustou novamente aos 16 minutos. De Bruyne acionou Hazard, que concluiu à esquerda do gol de Alisson. O Brasil respondeu com Douglas Costa, que chutou forte e fez Courtois espalmar para o meio da área. A zaga cortou.

Na metade da segunda etapa, a pressão brasileira arrefeceu. Com mais posse de bola, o Brasil não conseguia romper o muro da Bélgica na frente da área. Ao mesmo tempo, as arrancadas de Lukaku e Hazard preocupavam a defesa.

Em sua última alteração, Tite pôs Renato Augusto no lugar de Paulinho. Dois minutos depois de entrar, aos 30, o meia recebeu cruzamento de Coutinho e cabeceou deslocando Courtois, diminuindo o placar para 2 a 1.

O gol acordou a torcida brasileira e deu esperanças do empate. Em campo, a equipe intensificou a pressão. Neymar avançou pela esquerda e tabelou com Firmino, que protegeu e girou para o gol. A bola passou raspando o travessão.

Em outro avanço, Renato Augusto recebeu um lindo passe de Coutinho, avançou pelo meio e bateu no canto direito, a centímetros do gol belga. Outra grande chance apareceu aos 38 minutos. Neymar foi lançado pela esquerda, limpou e passou para Coutinho, que chegava de trás. De frente para o gol, ele bateu torto.

Nos minutos finais, a Bélgica reforçou a defesa, com Vermaelen e Tielemans no lugar de Chadli e Lukaku. As substituições deram resultado e os belgas passaram a valorizar a posse de bola defensiva.

Em uma última oportunidade, Douglas Costa fez boa jogada e tocou para Neymar. O camisa 10 bateu colocado e Courtois voou de mão trocada para defender. Mas já era tarde para evitar a derrota e a eliminação do Brasil do Mundial de 2018.