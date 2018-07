Temer aposta em vitória do Brasil por 2 a 1

Agência Brasil

Otimista com o jogo da seleção brasileira de futebol, hoje (6), pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, o presidente Michel Temer arriscou um palpite de placar. Temer aposta que o Brasil vai vencer a Bélgica por 2 a 1.

"Hoje a tarde todos devemos torcer, botar toda nossa energia para ganharmos mais este jogo. Verifiquei que a grande maioria, e eu concordo, está palpitando em 2 a 1. Eu também palpito em 2 a 1", disse hoje ao discursar na cerimônia de assinatura da medida provisória que atualiza o marco legal do setor do saneamento básico no país, no Palácio do Planalto.

No jogo passado, o presidente acertou o palpite para o placar quando o Brasil venceu o México por 2 a 0.

Temer vai acompanhar o jogo em casa, no Palácio do Jaburu, ao contrário do que fez nas últimas duas partidas da seleção quando ficou no Palácio do Planalto. Nas ocasiões, ele assistiu aos jogos na companhia de ministros e servidores.