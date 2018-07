Notas da copa

O torcedor russo Yuri Torski, que ficou famoso após aparecer com uma bandeira do Brasil em Samara, foi convidado pela CBF para assistir às quartas de final contra a Bélgica, em Kazan. Ele virou meme na internet após aparecer na transmissão da partida do Brasil com o México.

A boa fase vivida pela seleção nacional fez com que os produtos relacionados ao time uruguaio tivessem um aumento considerável em Montevidéu. Bandeiras, gorros, bandeirinhas para carro e camisas dobraram de preço.

Mesmo com o país fora do Mundial, Diego Maradona segue polemizando com suas declarações. O argentino pediu desculpas ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, pelos comentários sobre a arbitragem do jogo entre Inglaterra e Colômbia. Ele chegou a falar que o duelo foi um "roubo monumental" contra os colombianos.

Eliminada na fase de grupos, a seleção costa-riquenha vai trocar de treinador. Óscar Ramírez ainda não tem sucessor definido, mas já sabe que não continua na equipe. Familiares do técnico chegaram a receber ameaças na Copa.

Os jogadores foram recebidos com festa no aeroporto de Narita, em Tóquio. A torcida reconheceu a campanha da equipe, que por pouco não avançou às quartas de final, caindo para a Bélgica.