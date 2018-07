Com Marinho em campo, Tricolor faz 9 a 0 em jogo-treino

O primeiro jogo-treino do Grêmio na intertemporada acabou com goleada. Contra o modesto time do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, o Tricolor aplicou impiedosos 9 a 0, nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho. Destaque para a movimentação de Marinho e os dois gols de Lincoln, que volta de empréstimo. O Grêmio titular jogou apenas o primeiro tempo, com Marcelo Grohe; Léo Moura, Paulo Miranda, Kannemann e Cortez; Jaílson, Cícero, Ramiro, Luan e Marinho; André. Os outros gols gremistas foram marcados por Paulo Miranda, Vico (2), Thonny Anderson (2), Jael e Hernane Brocador.

Maicon não participou do jogo-treino para realizar atividades específicas de recuperação física. Arthur foi sacado pela iminente ida para o Barcelona, enquanto Everton foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, em Fortaleza, e também não jogou. O próximo ensaio da equipe comandada por Renato Portaluppi será neste domingo, na Arena Itaquera, quando enfrentará o Corinthians, às 11h.