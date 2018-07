Série B - Apenas um jogo neste domingo dá sequência a 14ª rodada. Às 18h, em Campinas, a Ponte Preta recebe o Fortaleza.

Série C - Neste sábado, às 18h, pela 13ª rodada, o Ypiranga de Erechim visita o Luverdense.

Série D - Dois gaúchos definem neste domingo se mudarão de série em 2019. Tanto Caxias como São José foram derrotados por 1 a 0 no jogo de ida e precisam reverter o placar. No Passo d'Areia, às 15h, o Zequinha recebe os paulistas da Linense. Já às 16h, no Centenário, o time da Serra encara o Treze, da Paraíba.

Libertadores - O torneio terá uma novidade a partir das quartas de final. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmou nesta quinta-feira a utilização do arbitro de vídeo.

PSG - O clube francês está próximo de anunciar a contratação do goleiro Buffon. Aos 40 anos, o camisa 1 assinará contrato por um ano, com opção de renovar por mais uma temporada.

Vôlei - A seleção masculina se recuperou na fase final da Liga das Nações, disputada em Lille, na França. Nesta quinta-feira, a equipe derrotou a Sérvia por 3 sets a 0 (25/16, 28/26 e 25/19). Com o resultado, o Brasil se classificou para as semifinais, que serão disputadas no sábado. O time aguarda a definição da chave para saber se ficará em primeiro ou segundo lugar. A final ocorre no domingo.

Tênis - O brasileiro Marcelo Demoliner e o mexicano Santiago González venceram na estreia no Torneio de Wimbledon. Nesta quinta-feira, a dupla derrotou o grego Stefano Tsitsipas e o romeno Marius Copil por 3 sets a 0 (6/4, 6/4 e 6/2). O próximo desafio é a dupla formada pelo britânico Dominic Inglot e pelo croata Franko Skugor.

Surfe - O brasileiro Filipe Toledo saiu da água nesta quinta-feira com o sentimento de missão cumprida. Ele venceu pelo segundo ano consecutivo a etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, e de quebra alcançou a liderança do ranking do Circuito Mundial.

MMA - A edição 226 do UFC terá como evento principal uma superluta. O norte-americano Stipe Miocic defende o cinturão dos pesados em Las Vegas contra o campeão dos meio-pesados, seu compatriota Daniel Cormier. Três brasileiros também sobem ao octógono. Paulo "Borrachinha" encara Uriah Hall (EUA) pelos médios; Rafael Assunção enfrenta Rob Font (EUA) pelos galos; e Gilbert Durinho pega Dan Hooker (EUA), pelos leves. O card começa às 19h30min.