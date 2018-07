Estados Unidos vencem Polônia e garantem vaga na semifinal da Liga das Nações

A seleção norte-americana masculina de vôlei derrotou a Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 28/26, 25/17 e 25/18, nesta quinta-feira em Lille, na França, e garantiu vaga na semifinal da Liga das Nações.

Os Estados Unidos estão no Grupo B da fase final da competição e confirmaram a classificação porque, na véspera, a Polônia, atual campeã mundial, já havia sido derrotada pela Rússia por 3 sets a 1. Como os poloneses não têm mais chances de avançar, os norte-americanos e os russos duelam nesta sexta-feira, às 13h (de Brasília), para ver quem avançará na primeira colocação.

Estados Unidos e Rússia devem fazer um duelo equilibrado, já que as equipes tiveram campanhas semelhantes na primeira fase. Ambos terminaram com 11 vitórias e quatro derrotas. Os russos ficaram em segundo e os norte-americanos em terceiro por conta do saldo de sets.

O principal destaque dos norte-americanos na partida foi Taylor Sander, que virou as bolas decisivas e terminou com 14 pontos. Mas, de uma maneira geral, todos os atacantes titulares da seleção terminaram com boa pontuação. Matthew Anderson fez 15, Benjamin Patch, 12, e David Smith, oito. Pelo lado polonês, quem mais pontuou foi Damian Schulz, com 13 pontos.

No Grupo A, a seleção brasileira tem um jogo de vida ou morte agora às 15h45. Depois de perder por 3 sets a 2 para a França na quarta-feira, o time de Renan Dal Zotto entra em quadra nesta quinta contra a Sérvia. Um novo tropeço custará a eliminação.