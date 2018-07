Após susto, D'Alessandro será avaliado diariamente pelo Inter

Argentino trancou o pé no gramado e sofreu outra entorse no tornozelo esquerdo nesta quarta RICARDO DUARTE/INTER/JC

O meia D'Alessandro será avaliado diariamente para voltar a treinar com o restante do elenco do Internacional, que está em Atibaia, no interior de São Paulo, para a intertemporada. Em jogo-treino na quarta-feira (4), em Porto Alegre, o argentino deu um susto ao trancar o pé no gramado e sofrer outra entorse no tornozelo esquerdo -ele havia acabado de se recuperar de lesão parecida, que o tirou de oito jogos do Brasileiro.

Na manhã desta quinta (5), Leandro Damião e Rodrigo Moledo também ficaram fora do treino. O atacante foi poupado também do jogo-treino recente por apresentar torcicolo. Ficou só na academia. Já o zagueiro sentiu um desconforto no joelho direito durante a partida na capital gaúcha e será avaliado pelos médicos do Inter dia após dia.

Quem demanda maior preocupação, no entanto, é D'Alessandro. O jogador aparentou muitas dores no tornozelo quando teve a nova entorse. Aos 37 anos, o meia chegou a deixar o campo carregado. O Inter permanece por em Atibaia até o fim da próxima semana. Serão realizados dois jogos-treino em solo paulista e a volta aos campeonatos oficiais está marcada para 19 de julho, contra o Atlético-PR.