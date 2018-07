Copa da Rússia tem pior ranking de seleções nas quartas de final

As quartas de final da Copa da Rússia têm o pior ranking de seleções desde o Mundial de 1994, nos EUA, o primeiro realizado após a criação da lista da Fifa. O ranqueamento, que é utilizado para definir os cabeças de chave dos grupos do torneio, demonstra também que as atuais candidatas às semifinais teriam, em média, uma regularidade inferior aos que disputaram a taça em outras edições.

Das atuais classificadas, a Rússia é a de pior colocação no ranking da Fifa, ocupando o 70º lugar. É também a pior posição de uma participante das quartas em toda a série histórica, superando Senegal, que estava no 42º posto em 2002 - ano que era, até então, o de menor média entre as disputantes das quartas. Outras seleções com ranqueamento baixo nesta edição do torneio são a Suécia, 24ª colocada, e a Croácia, que ocupa a posição de número 20.

Na Copa disputada no Brasil, em 2014, a equipe de menor cartaz entre as que jogaram as quartas de final foi a Costa Rica (28ª no ranking), seguida da França (17ª). O próprio Brasil é quem equilibra um pouco as coisas, sendo a seleção mais cotada em 2018, com o segundo lugar no ranking. A atual líder, Alemanha, caiu ainda na fase de grupos. A metodologia do ranking da Fifa prioriza os resultados dos últimos 12 meses, sem atribuir muito peso ao desempenho histórico.