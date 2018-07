Inter - Ontem, o Colorado apresentou oficialmente o meia Martín Sarrafiore. O argentino, vindo do Huracán, seguirá na Capital para recuperar a parte física, já que não atua há seis meses. Antes da apresentação, D'Alessandro deixou o treino mancando, após torcer o tornozelo em um lance sozinho. Mesmo assim, o camisa 10 viajou com o restante do grupo para Atibaia, no interior paulista, onde o time dá sequência, hoje, à intertemporada.

Grêmio - Os indícios de que Arthur está de malas prontas para a Espanha seguem fortes. Ontem, o volante não treinou com o grupo, aumentando as especulações de sua saída ainda nesta janela. O clube receberia mais € 3 milhões para antecipar a ida do atleta. O Tricolor está perto de anunciar um novo zagueiro. O escolhido é Matias Antonini, de 20 anos, com passagem pelas categorias de base da Inter de Milão e que estava no Cagliari na última temporada europeia.

Grêmio 2 - Douglas voltou a atuar ontem pelo Brasileiro de Aspirantes. Fora de casa, o Tricolor empatou com o Santos em 1 a 1. O meia jogou apenas o primeiro tempo.

Fifa - A Fifa anunciou ontem que o prêmio de melhor jogador da temporada será antecipado para o dia 24 de setembro, em Londres. Geralmente, o evento ocorre no final do ano para incluir a temporada sul-americana.

Série B - Ontem, na abertura da 14ª rodada, teve Coritiba 2x0 Paysandu. Hoje, às 20h30min, jogam Avaí x Goiás, Atlético-GO x Boa Esporte e CRB x São Bento.

Vôlei - A seleção masculina vacilou nos dois últimos sets e perdeu para a França por 3 a 2 (22/25, 25/20, 21/25, 25/22 e 15/13), em Lille, no jogo de abertura do Grupo A da fase final da Liga das Nações. Hoje, às 15h45min, a adversária é a Sérvia.