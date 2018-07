Segundo cartão amarelo pode tirar destaques da Copa das semifinais

As quartas de final marcam a última etapa da Copa da Rússia em que os cartões recebidos em fases anteriores servem como critério de suspensão. Ou seja, quem receber o segundo amarelo nos jogos de sexta-feira e sábado fica fora das semifinais. Ao todo, 32 atletas estão pendurados, incluindo alguns dos principais nomes de suas seleções.

Pela brasileira, três jogadores irão enfrentar os belgas com a corda no pescoço: o lateral-esquerdo Filipe Luís, o meia Philippe Coutinho e o atacante Neymar. A situação também preocupa a Bélgica, que vai a campo com cinco jogadores na berlinda - entre eles, o meia De Bruyne, um dos destaques do time, e o combativo defensor Vertonghen. Além deles, Dendoncker, Tielemans e Meunier também estão sob risco.

Entre os pendurados, há nomes como os franceses Pogba e Giroud; os russos Golovin e Smolov; o meio-campista Henderson, da Inglaterra; e os suecos Claesson e Ekdal. A seleção menos ameaçada é o Uruguai, que tem apenas Bentancur amarelado. A Croácia, por sua vez, vai precisar pegar leve: nada menos que oito jogadores já receberam amarelo, incluindo destaques como Rakitic, Vrsaljko, Rebic e Mandzukic.

Nos jogos das quartas, apenas as seleções do Brasil (Casemiro), França (Matuidi) e Suécia (Lustig) terão atletas ausentes por suspensão. Em compensação, eles estarão com a conta zerada em caso de classificação das suas seleções às semifinais.