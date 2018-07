Notas da Copa

Pela primeira vez, uma final de Mundial irá contar com parte do gramado sintético. Os fios correspondem a apenas 5% da composição do piso, com os outros 95% de grama natural, tudo regulamentado pela Fifa. O Lujniki, palco da decisão, e as arenas de Kaliningrado, Saransk, Rostov, Samara e Spartak também utilizam a tecnologia.

A Federação Alemã de Futebol confirmou, ontem, que o treinador Joachim Löw continua no comando da equipe de futebol do país, mesmo após o fiasco na eliminação ainda na fase de grupos na Rússia.

Sem os hermanos na briga pelo título, Maradona tem o seu favorito: o Brasil. Em seu programa na TV venezuelana, "De La Mano del 10", o ex-craque afirmou que não vê ninguém no mesmo patamar da seleção canarinho.

O técnico Ricardo Gareca sinalizou que recebeu uma proposta de renovação. O comandante declarou, ontem, que pediu um tempo aos dirigentes da federação peruana antes de tomar uma decisão.

O lateral Miguel Layún usou as redes sociais para que sua família seja preservada de ofensas após a polêmica com o atacante Neymar. O jogador mexicano foi alvo de torcedores brasileiros por ter dado um pisão no camisa 10 canarinho.

Dois dias após fazer sua última partida com a camisa da Fúria, Andres Iniesta publicou uma carta em suas redes sociais para explicar a decisão de se aposentar da seleção, agradeceu os torcedores e mostrou confiança na nova geração espanhola.

O atacante Nicolai Jorgensen recebeu ameaças de morte nas redes sociais após perder a quinta penalidade na eliminação diante da Croácia. Logo após a classificação croata, internautas entraram nas páginas do jogador para xingá-lo e ameaçá-lo.