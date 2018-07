França faz mistério sobre substituto de Matuidi

A França vai apostar no mistério para a partida contra o Uruguai, sexta-feira, pelas quartas de final. Se os rivais devem manter suspense até o último minuto sobre a escalação ou não de Cavani, com problemas musculares, o técnico Didier Deschamps fará o mesmo com Matuidi, suspenso.

Ele deixou no ar quatro opções para substituir o volante: Desde Tolisso e Fékir, que manteriam o time numa formação parecida com a atual, com quatro homens no meio de campo, até Lemar e Dembélé, atacantes, em um esquema mais ofensivo. Tolisso e Dembélé foram titulares na estreia, contra a Austrália. Durante a partida, Deschamps colocou Matuidi e Giroud, formação que repetiu contra o Peru, na segunda rodada, e frente à Argentina, nas oitavas de final.

Nabil Fékir, 24 anos, do Lyon, é um nome a se avaliar. Ele entrou nos quatro jogos na Copa e tem sido muito elogiado internamente. Seria uma opção que não deixaria a França mais exposta.

Ontem, os franceses se fecharam em Istra, sua base na Rússia. Além de não abrirem os 15 minutos tradicionais para a imprensa registrar imagens, ninguém concedeu entrevista.