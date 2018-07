Em busca de ritmo, Douglas fará novo jogo com time B do Grêmio

Folhapress

Douglas vai ser atração no time de transição do Grêmio de novo. Em busca de ritmo de jogo, o meia está relacionado para o jogo diante do Santos, pela terceira rodada do Brasileirão de Aspirantes. A partida desta quarta-feira (4), às 18h30, no estádio da Portuguesa Santista, é mais uma chance para deixar o jogador perto do status considerado ideal. A condição dele vai ser levada em conta para o restante do ano. Será a segunda partida de Douglas após cirurgias no joelho.

A volta ocorreu contra a Chapecoense e foi acima do esperado. Bem fisicamente, Douglas ficou em campo até os 40 minutos do segundo tempo. Não participou efetivamente dos gols do Grêmio, mas distribuiu passes, lançamentos e cobrou faltas e escanteios sem problemas.

Aos 36 anos, Douglas segue sob avaliação para saber se será inscrito na Libertadores. O Grêmio pode fazer até cinco trocas na lista às vésperas do duelo com o Estudiantes (ARG). No domingo (8), o Grêmio visita o Corinthians com elenco principal. Douglas deve integrar a delegação para o amistoso e tem tudo para ser usado ao longo da partida. O duelo, marcado para às 11h, deve ser o único teste do time comandado por Renato Gaúcho.

Principal jogador do clube gaúcho na conquista da Copa do Brasil, em 2016, Douglas rompeu ligamentos do joelho esquerdo em fevereiro do ano passado. Em outubro, voltou a ter problemas na articulação e passou por segunda cirurgia.