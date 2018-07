Real Madrid nega ter feito proposta para contratar Neymar

A diretoria do Real Madrid veio a público nesta segunda-feira para negar que tenha feito proposta para contratar Neymar. Segundo canal de televisão da Espanha, o clube teria oferecido 310 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão) ao Paris Saint-Germain para ter o reforço do brasileiro.

"Ante a informação publicada nesta noite, sobre uma suposta oferta do Real Madrid ao PSG e ao jogador Neymar, o Real Madrid afirma que esta informação é completamente falsa. O Real Madrid não fez nenhum tipo de oferta nem ao PSG e nem ao jogador", disse o clube, em comunicado.

A suposta oferta do Real foi noticiada pelo canal espanhol público TVE nesta segunda. "Ao Real Madrid resulta surpreendente que a televisão pública espanhola possa publicar uma informação absolutamente falsa sem que ninguém deste veículo tenha entrado em contato com nenhuma das partes para confirmar a suposta informação que facilmente seria desmentida", registrou o clube.

O comunicado foi publicado pelo time poucas horas depois de Neymar balançar as redes na vitória da seleção brasileira sobre o México por 2 a 0, nesta segunda, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

A informação sobre a suposta proposta do Real surge num momento em que o Paris Saint-Germain sofre pressão da Uefa para se desfazer de jogadores caros para que as contas do clube se encaixem nas regras do Fair Play Financeiro. No ano passado, o time francês gastou 222 milhões de euros para contratar Neymar junto ao Barcelona.