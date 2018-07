Com edema confirmado, Cavani é dúvida no Uruguai

A Associação Uruguaia de Futebol confirmou ontem o edema na panturrilha do atacante Edinson Cavani. Em comunicado divulgado após as atividades do dia na Rússia, o departamento médico anunciou os resultados dos dois exames feitos pelo camisa 21, que ainda é tratado como dúvida para o jogo de quartas de final contra a França. "Cavani teve constatado um edema no músculo da panturrilha da perna esquerda, sem ruptura de fibras musculares. O jogador continua com dores e realizará trabalho diferenciado de reabilitação. Controlamos a sua evolução", diz o texto.

Cavani se lesionou aos 26 minutos do segundo tempo na partida contra Portugal, vencida pelo Uruguai por 2 a 1. O atacante do PSG, autor dos dois gols celestes, sentiu dores e acabou retirado de campo. Ontem, realizou uma atividade na bicicleta ergométrica.

A possível presença do astro uruguaio diante da seleção francesa na sexta-feira, às 11h, é tratada com otimismo por parte de jogadores da equipe comandada por Óscar Tabárez. "Ele está muito bem, contente com a classificação e com o seu rendimento contra Portugal, além do rendimento da equipe. Hoje (ontem) ele trabalhou, fez recuperação. Temos que esperar dia a dia", declarou o meio-campista Rodrigo Bentancur.