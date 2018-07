Brasil vence México por 2 a 0 e está nas quartas de final da Copa da Rússia

Paulo Egídio

O sonho do hexa continua vivo. Em uma partida acirrada, o Brasil superou o México nesta segunda-feira (2) e está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Em um jogo bastante truncado e sem grandes oportunidades ofensivas, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, com gols de Neymar e Roberto Firmino

Com a classificação, o Brasil espera o vencedor do confronto entre Bélgica e Japão, que se enfrentam a partir das 15h. O jogo será na próxima sexta-feria (6), às 15h. Se passar, a equipe de Tite encara Uruguai ou França nas semifinais.

O Brasil começou a partida com dificuldades para evoluir por conta da marcação alta mexicana, que complicou a saída de bola e forçou a defesa brasileira a fazer ligações diretas. Com três volantes, o México povoou o meio-campo e apostou em escapadas laterais, especialmente com Carlos Vela pela esquerda.

No decorrer do jogo, os mexicanos assumiram a posse da bola e começaram a assustar, principalmente com viradas de jogo e dribles de seus pontas sobre os laterais brasileiros. Em uma das raras chances do início do duelo, aos cinco minutos, Neymar bateu de fora da área e o goleiro Ochoa espalmou para o lado.

Uma nova oportunidade surgiria apenas aos 24 minutos. Em uma bela jogada, Neymar driblou dois mexicanos, entrou na área e bateu colocado, para boa defesa de Ochoa. O lance pareceu despertar a equipe brasileira e a desfazer o nó montado pelo técnico Juan Carlos Osório. Dois minutos depois, o camisa 10 cobrou falta para a área e, após bate-rebate, Gabriel Jesus finalizou e a zaga cortou na pequena área. Na volta, Philippe Coutinho concluiu por cima do gol.

A essa altura, sob um calor de 33°C na Arena Samara, a marcação mexicana já parecia desgastada e começou a dar mais espaços. No entanto, a Seleção Brasileira não foi efetiva. Aos 32 minutos, Gabriel Jesus driblou dentro da área e chutou de pé esquerdo, para nova defesa do arqueiro adversário. No último lance de perigo do primeiro tempo, aos 37, Neymar cobrou falta da meia esquerda, mas a bola passou à direita do gol de Ochoa.

Firmino marca dois minutos após entrar em campo

Na volta do intervalo, o técnico mexicano trocou o volante Rafa Márquez pelo meia Layún, com a proposta de dar mobilidade, mas acabou abrindo espaço para o Brasil jogar. Aos dois minutos, em jogada combinada depois de um escanteio, Coutinho limpou e bateu forte de perna direita, mas Ochoa caiu para defender.

Três minutos depois, veio o primeiro gol. Em um dos raros momentos de destaque na Copa, William trocou de lado, invadiu a área pela meia-esquerda e bateu cruzado. Dessa vez, a bola passou por Ochoa e encontrou Neymar. Na pequena área, o craque só precisou escorar para as redes e abrir o placar

Tentando responder, o México ousou ainda mais, ao trocar o lateral direito Álvarez pelo meia Jonathan dos Santos. Os mexicanos chegaram a ensaiar uma pressão, mas sem efetividade.

A Seleção Brasileira voltou a assustar aos treze minutos. Fagner cruzou da direita e encontrou Paulinho no meio da área. O volante finalizou bem, mas Ochoa salvou mais uma vez. Em resposta, o México armou uma jogada pela direita, que acabou na conclusão de canhota de Carlos Vela, que Alisson espalmou para escanteio.

Aos 18 minutos, William limpou Salcedo e chutou forte, para nova intervenção do arqueiro adversário. E o meia brasileiro parecia inspirado. E m nova arrancada pela esquerda ele atraiu a marcação e encontrou Neymar na entrada da área. O camisa 10 bateu de esquerda, desviado, e a bola passou ao lado do gol.

Na metade do segundo tempo, uma cena preocupou a torcida canarinho: Neymar recebeu um pisão de Layún fora de campo e ficou sentindo. O árbitro italiano Gianluca Rocchi não chegou advertir o mexicano.

A partir dos 25 minutos, o jogo passou a ser mais disputado no meio-campo. O ímpeto mexicano era freado pela boa ação dos volantes brasileiros e Alisson passou quase dez minutos sem ser acionado. Com a partida morna, Tite começou a fazer substituições na equipe brasileira. Aos 34 minutos, Paulinho deu lugar a Fernandinho e, em seguida, Roberto Firmino substituiu Philippe Coutinho.

E dois minutos depois de entrar, a estrela de Firmino brilhou. Fernandinho puxou contra-ataque e acionou Neymar pela esquerda. O camisa 10 invadiu a área e cruzou para o atacante do Liverpool, que concluiu para o gol e deu tranquilidade à vitória brasileira.

No final, o zagueiro Marquinhos ainda entrou no lugar de Willian para segurar o resultado. Apesar de rondar a área, o México não chegou a ameaçar a meta de Alisson e a classificação brasileira às quartas de final da Copa.