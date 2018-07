Temer aposta em vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o México

Folhapress

O presidente Michel Temer acredita que o Brasil vencerá o México na segunda-feira (2) por 2 a 0. A previsão do placar foi feita durante caminhada na manhã deste domingo (1), no Palácio do Jaburu. "Se Deus quiser, um 2 a 0 novamente", disse, ao ser perguntado pela TV Globo.

A expectativa é que o presidente acompanhe a partida na residência oficial, acompanhado de seus familiares.

Neste domingo (1º), ele deve se reunir no final da tarde com ministros da área política para discutir a pauta legislativa desta semana.

O Palácio do Planalto pretende aprovar as propostas de cessão onerosa e a privatização das distribuidoras da Eletrobrás. As duas enfrentam resistências até mesmo na base aliada.

"Nós tivemos uma semana pouco exitosa no Poder Legislativo. Mesmo com o tempo mais escasso, temos condições de aprovar as duas propostas antes do recesso parlamentar", disse o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

No sábado (30), o presidente se reuniu com os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e de Minas e Energia, Moreira Franco.