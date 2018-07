Na Fifa, Huracán tenta provar que Inter não respeitou vínculo de Sarrafiore

Folhapress

Martín Sarrafiore, 20, chega neste domingo (1) a Porto Alegre. O argentino realizará exames médicos, e passará a ter validade o pré-contrato assinado com o Internacional. Enquanto isso, seu clube anterior, o Huracán, está buscando reaver os direitos do atleta na Fifa e fala em tom ameaçador.

A alegação dos gringos é que a relação do Internacional com o jogador começou antes do prazo exigido pelo regulamento da Fifa, que permite conversas a partir do momento em que restam seis meses de duração no vínculo vigente. Nos bastidores, o clube argentino diz que o pré-contrato foi assinado uma semana antes do prazo legal.

"Temos provas contundentes que a relação começou a se formar antes do fim de 2017. O Inter foi a Buenos Aires, se reuniram conosco, não chegamos a um acordo e temos todas as provas para buscar nossos direitos de forma judicial", disse o presidente do clube, Alejandro Nadur, à "Rádio Bandeirantes".

O Internacional anunciou a contratação de Sarrafiore no dia 9 de janeiro. Seu contrato com o Huracán teve como último dia esse sábado, 30 de junho. O clube argentino reclama que, mesmo sem documentação, a relação já estava firmada.

Enquanto isso, o Internacional está tranquilo. Segundo o vice jurídico do clube, a Gustavo Juchem, o clube respeitou todas as normas do regulamento de transferências da Fifa. A única indenização que o Huracán tem direito é o percentual de formação do atleta, que o Colorado está disposto a pagar no prazo aplicável pelas mesmas normas.

Não é a primeira vez que o Huracán tenta reverter a contratação de Sarrafiore pelo Inter. Logo que o Colorado anunciou o jogador, o clube argentino entrou em contato com a Federação Gaúcha de Futebol para solicitar a intervenção no acordo. Isso porque foi o órgão de futebol do Estado que organizou a Copa Ipiranga, onde o Colorado observou o armador e passou a tentar sua contratação.

O torneio foi disputado em dezembro do ano passado. Além de Sarrafiore, o Inter também buscou a contratação de José Aldo, ex-Palmeiras, outro destaque do torneio.

A busca pelo apoio da FGF foi inútil. E ainda irritou ainda mais os argentinos. Tanto que na Fifa, irão protestar contra o Inter, o jogador e também a entidade.

Sarrafiore seria promovido ao time principal do Huracán neste ano. Pelo descontentamento do time com o pré-contrato assinado com o Inter, ele foi rebaixado novamente para as categorias de base e não disputou uma partida sequer em 2018. Agora, o clube pretende ganhar algo próximo a 10 milhões de dólares (R$ 38,7 milhões) por ele.