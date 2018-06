NBB anuncia mudanças, e Corinthians surge como pré-inscrito para o torneio

Folhapress

Em assembleia geral, a Liga Nacional de Basquete anunciou as novidades para a próxima temporada do NBB, que terá início dia 13 de outubro. As principais mudanças são as pré-inscrições do Corinthians e São José, campeão e vice respectivamente da Liga Ouro, torneio de acesso à competição.

Ao todo serão 15 equipes, que têm até o dia 13 de julho para apresentar as comprovações financeiras e estruturais para que o departamento técnico da LNB avalie as condições de cada time. Os participantes serão divulgados dia 24 de julho.

Entre as principais outras novidades está a de que a primeira fase dos playoffs (oitavas de final) será disputada em uma melhor de três jogos -as outras etapas (quartas, semi e finais) seguem como melhor de cinco. A alteração visa diminuir o tempo de inatividade das equipes do G-4, que se classificam direto para as quartas.

Outra mudança para a próxima temporada será no rebaixamento. Ao invés de duas equipes, apenas uma cairá para a Liga Ouro, que seguirá levando seu campeão para a elite do basquete nacional. As novas decisões do regulamento são válidas para os próximos dois anos.

Confirmando suas participações, Corinthians, Flamengo, Botafogo e Vasco serão os clubes de "camisa" da competição.