Vettel perde 3 posições no grid e largará em 6º no GP da Áustria

O alemão Sebastian Vettel voltou a sofrer punição na Fórmula 1, neste sábado. Poucas horas após o fim do treino classificatório, o piloto da Ferrari perdeu três posições no grid de largada do GP da Áustria por atrapalhar o espanhol Carlos Sainz, da Renault, nos instantes finais do Q2 do treino.

Desta forma, o vice-líder do campeonato vai trocar a terceira colocação, obtida na classificação, pela sexta na largada deste domingo, na cidade de Spielberg. A sanção se deveu a uma manobra que impediu a última volta rápida de Sainz na segunda sessão do treino - era a última tentativa do rival de tentar entrar no Q3.

Vettel alegou que não conseguiu ver o espanhol pelo retrovisor. "Claro que eu não queria bloqueá-lo ou atrapalhar a sua volta. Eu estava olhando pelo retrovisor, eu passei por ele para finalizar a minha volta. E não fui avisado de nada. Então, ainda olhava pelo retrovisor, mas não pude ver nada. O problema é que estávamos lado a lado. Eu só posso pedir desculpas. Mas não houve qualquer intenção de atrapalhá-lo".

Sainz aceitou as desculpas e evitou polemizar sobre o assunto. "Não quero colocar muita culpa em Sebastian porque isso já aconteceu comigo antes. O seu engenheiro não te avisa que há outro carro iniciando uma volta rápida e você não olha para o retrovisor. Eu sofri uma punição por isso, mas nem sempre é culpa do piloto", declarou o espanhol.

Trata-se da segunda punição consecutiva sofrida por Vettel na temporada. No fim de semana passado, no GP da França, ele acertou o finlandês Valtteri Bottas logo após a largada. Ambos foram para o pelotão traseiro e precisaram fazer uma corrida de recuperação no circuito Paul Ricard. Na ocasião, o alemão levou punição de cinco segundos.

Com a sanção aplicada neste sábado, o piloto da Ferrari acabou beneficiando três rivais. O finlandês Kimi Raikkonen, também da Ferrari, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o francês Romain Grosjean, da Haas, subiram uma posição cada, para terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.

Confira o grid de largada atualizado para o GP da Áustria:

1º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min03s130

2º - Lewis Hamilton(ING/Mercedes), 1min03s149

3º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min03s660

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min03s840

5º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min03s892

6º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min03s464*

7º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min03s996

8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min04s051

9º - Carlos Sainz Jr (ESP/Renault), 1min04s725

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min05s019

11º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min04s874

12º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min04s874

13º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min05s058

14º - Lance Stroll (CAN/Williams), 1min05s286

15º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min05s271

16º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min05s279

17º - Sergey Sirotkin (RUS/Williams), 1min05s322

18º - Charles Leclerc (MON/Sauber), 1min04s979

19º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), 1min05s366

20º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min05s479

* punido com perda de 3 posições no grid