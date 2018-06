Marcelo volta a treinar, mas ainda não tem presença confirmada contra o México

O lateral-esquerdo Marcelo treinou normalmente neste sábado, em Sochi, mas ainda não tem escalação garantida na seleção brasileira para o jogo com o México na próxima segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), em Samara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Foi sua primeira atividade com bola depois do espasmo na coluna sofrido durante a partida contra a Sérvia. A comissão técnica está otimista em relação ao aproveitamento do jogador, mas o médico Rodrigo Lasmar prefere ser cauteloso.

"O Marcelo fez o primeiro trabalho físico, se sentiu bem, mas é importante aguardar um pouco mais, as próximas 24 horas", disse Lasmar, neste sábado. "No novo treino (neste domingo), temos condições de ver a resposta que ele vai apresentar, mas seguimos otimistas no seu aproveitamento para o jogo", reforçou o médico da seleção.

Tite, porém, continua preparando Filipe Luis para iniciar a partida. Ele está treinando entre os titulares. A avaliação da comissão técnica é a de que o lateral saiu-se muito bem no jogo com os sérvios e não será problema nenhum escalá-lo.

O lateral-direito Danilo treina normalmente desde sexta-feira, recuperado da lesão no quadril sofrida ao treinar na véspera do jogo com a Costa Rica, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial. "Ele já tem condições de jogo, treinou normalmente e está à disposição do Tite", disse Lasmar.

No entanto, tanto nos treinos como na avaliação de seu desempenho, o treinador tem demonstrado disposição de manter Fagner como titular.

Douglas Costa, por sua vez, continua vetado. "Ele iniciou um trabalho de transição no campo, trabalho físico, não terá condição para este jogo, mas segue em boa evolução", afirmou o médico da seleção. O atacante, que se recupera de contratura na coxa direita, viajou com a delegação para Samara.

Na dependência da recuperação do titular da lateral esquerda, Tite vai escalar contra o México a seguinte formação: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo (Filipe Luis); Casemiro; Paulinho, Willian, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.