Com recorde da pista, Vettel supera Mercedes e lidera 3º treino livre na Áustria

O alemão Sebastian Vettel foi o mais rápido na terceira sessão de treino livre do GP da Áustria de Fórmula 1, que aconteceu na manhã deste sábado. O piloto da Ferrari surpreendeu e deixou para trás os dois carros da Mercedes, que até então haviam dominado as atividades anteriores, e bateu o recorde da pista.

Vettel fez a melhor volta em 1min04s070 com pneus ultramacios. No entanto, foi apenas 0s029 mais rápido do que o inglês Lewis Hamilton e ficou 0s134 à frente do finlandês Valtteri Bottas. A Ferrari tenta acabar com a hegemonia do arquirrival, que venceu a etapa austríaca nos últimos quatro anos.

O finlandês Kimi Raikkonen ficou em quarto lugar, à frente dos dois carros da Red Bull. O holandês Max Verstappen conseguiu o quinto melhor tempo e também foi o responsável pela primeira bandeira amarela da sessão. Seu carro sofreu um problema elétrico, parou na pista e preocupa para o classificatório. O australiano Daniel Ricciardo foi o sexto.

A outra bandeira amarela aconteceu nos minutos finais da atividade e foi causada pelo monegasco Charles Leclerc, da Sauber. O piloto revelação da temporada provavelmente enfrentou um problema no câmbio. A equipe, no entanto, ainda tentaria descobrir o que causou sua saída da pista. Leclerc ficou com o décimo melhor tempo.

A equipe Haas continua surpreendente no circuito em Spielberg. O francês Romain Grosjean fez o sétimo tempo, seguido pelo companheiro de equipe, o dinamarquês Kevin Magnussen. No final da atividade, o espanhol Carlos Sainz Jr conseguiu a nona colocação e colocou a Renault na frente da Sauber de Leclerc.

Seu compatriota Fernando Alonso continua entre os últimos da classificação. Apesar de melhorar um pouco em relação ao dia anterior, o bicampeão mundial conseguiu apenas o 14º tempo na atividade. Na última fila, estão os carros da Williams, com o canadense Lance Stroll em 19º e o russo Sergey Sirotkin em 20º.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam para a pista em Spielberg ainda neste sábado para o treino classificatório, às 10h (de Brasília) No domingo, a corrida, que marca a nona etapa da temporada, terá largada às 10h10.