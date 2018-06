Renan faz 7 cortes e define lista de jogadores para Fase Final da Liga das Nações

O técnico Renan Dal Zotto cortou sete jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei e definiu nesta sexta-feira a lista final do grupo que vai disputar a Fase Final da Liga das Nações. Ao todo, 14 jogadores vão viajar para Lille, na França, onde serão realizados os últimos confrontos da competição.

Os jogadores cortados foram o levantador Thiaguinho, o oposto Alan, o central Otávio, os ponteiros Lipe, Rodriguinho, Léo e o líbero Tiago Brendle.

A partir de agora, a seleção será formada pelos levantadores Bruninho e William; pelos opostos Wallace e Evandro; pelos centrais Lucão, Maurício Souza, Éder e Isac; pelos ponteiros Maurício Borges, Lucas Lóh, Douglas e Victor Cardoso, e pelos líberos Murilo e Thales.

Maurício Souza foi mantido na seleção, apesar do risco de ser cortado em razão de uma lesão muscular abdominal. Ele se machucou na quarta semana do torneio, mas se recuperou a tempo de disputar a Fase Final.

"Estou muito feliz por poder estar no grupo de novo, por estar apto a ajudar a nossa seleção neste momento tão importante, que é a Fase Final. Estou me sentindo muito bem e com muita vontade de chegar lá, jogar, ajudar e, acima de tudo, sentir a honra de vestir novamente essa camisa do Brasil. Como sempre, vou procurar honrar da melhor forma possível", afirmou o central.

Nesta Fase Final, a seleção brasileira vai competir no Grupo A, ao lado da anfitriã França e da Sérvia. O Grupo B tem Estados Unidos, Rússia e Polônia. Os dois primeiros colocados de cada chave avançarão à semifinal. A estreia do Brasil nesta fase será na quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília).