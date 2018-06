Torcida e trabalho embalam público em Porto Alegre durante Brasil x Sérvia

Patrícia Comunello

O Largo Glênio Peres reuniu novamente um bom público para assistir ao jogo da Seleção. Na tarde desta quarta-feira (27), o telão montado na área ao lado do Mercado Público atraiu quem encerrou o expediente mais cedo e muitos ambulantes que tentaram aproveitar a boa fase do time do técnico Tite para faturar mais. Letieri Vargas foi com um duplo objetivo do local. O ambulante tentou vender mais bandeirinhas do Brasil a R$ 20,00 cada e torcer, ao lado da namorada Jesiane Varriento. "A venda não tá muito boa, mas vai melhorar nas oitavas", aposta Vargas.

O vendedor atuou no mesmo mercado na Copa de 2014, que teve jogos em Porto Alegre. "Mas naquele ano cada bandeirinha alia R$ 25,00, por que era aqui", justifica o porto-alegrense. Como Vargas, também Cleoni Menezes atuou na venda informal em 2014 e em mundiais anteriores - ela já perdeu a conta de quantas foram -, comercializando mantas nas cores verde e amarelo que ela mesma faz e oferta a R$ 10,00. "Tô vendendo um monte, foram umas 20 hoje. O frio colaborou com as minhas mantinhas", comemora Cleoni, que confecciona os artigos em casa e vende na rua.

Em uma das lojinhas do Mercado Público, situada na lateral do telão, os donos decidiram manter aberto o ponto, que chegou a ter fluxo de clientes mais na reta final do jogo, quando o placar estava consolidado. Mas funcionárias como Gê Silva não escondia a vontade de conferir o movimento no lado de fora. Os vendedores ficaram atrás do balão de olho em uma pequena TV e ouvindo o burburinho da torcida.

Em meio ao jogo, torcedores mais jovens perambulavam entre banquinhas e pontos de venda na rua - que tinha de churrasquinho a quentão. Eduarda Petry encarou uma fila homérica para um dos banheiros do Mercado Público e só estava preocupada em não perder gol de Philippe Coutinho, que não chegou a marcar na vitória contra a Sérvia. Já em frente ao banheiro, a Barbearia Central ficou deserta.

Ponto privilegiado, bem de frente para o largo lotado de torcedores, o local chegou a receber alguns visitantes de oportunidade, que queriam mesmo era chegar à janela e observar a multidão. O barbeiro Carlos Jenecy de Oliveira, mais de 40 anos de casa, abancou-se na cadeira dos clientes e assistiu ao jogo bem descansado. "Agora o Brasil vai", disse Oliveira, com o placar de 2 a 0 para a Seleção.