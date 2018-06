Juventude perde para Vila Nova e encerra invencibilidade na Série B

O Vila Nova bateu o Juventude por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e colocou fim a uma sequência invicta de nove jogos da equipe gaúcha.

Com o resultado, o Juventude segue distante da briga pelas primeiras colocações. Tem 16 pontos e é apenas o 12.º colocado, agora mais perto da zona do rebaixamento. O Vila Nova, com 22, está na terceira posição. Como Figueirense e CSA, com um ponto a menos, e Coritiba, com três a menos, ainda não jogaram, a equipe goiana precisa secar os concorrentes para se manter dentro do G4, a zona de acesso à primeira divisão.

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Juventude buscando o ataque, mas sofrendo com contragolpes do adversário. No primeiro lance de mais perigo do visitante, Wellington Reis cruzou da esquerda e o lateral-direito Maguinho apareceu de surpresa para cabecear na trave.

O domínio do Vila Nova se manteve até os 40 minutos, quando Mateus Anderson bateu cruzado, o goleiro Douglas Silva rebateu e a bola sobrou para Reis, bem posicionado, completar para o gol e abrir o placar.

Precisando de um gol para buscar o empate, o Juventude adotou postura mais ofensiva na segunda etapa e passou a se lançar ao ataque. Fechado, o Vila Nova se defendia bem e seguia armando contragolpes perigosos.

Quem criou as melhores oportunidades de gol do segundo tempo foi justamente o visitante, mas os atacantes não tiveram tranquilidade para definir mesmo em lances cara a cara com o goleiro. Mesmo assim, o Juventude não conseguiu reagir e conheceu a sua terceira derrota na competição.

O Vila Nova volta a campo no dia 5 de julho, uma quinta-feira, quando recebe o Londrina, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 14.ª rodada da Série B. No dia 8, um domingo, o Juventude enfrenta o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís.